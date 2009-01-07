Майже 5,5 мільйона людей взяли участь у різдвяних богослужіннях

6-7 січня в усіх регіонах України майже 5,5 мільйонів людей прийшли до понад 14 тисяч храмів, де відбулися богослужіння з нагоди Різдва Христового.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, охорону громадського порядку та безпеку громадян під час святкових культових відправ забезпечували понад 18,7 тисячі працівників міліції та 830 військовослужбовців внутрішніх військ МВС України.

Порушень громадського порядку під час святкових богослужінь правоохоронці не допустили.