У Криму оголосили штормове попередження

Сьогодні, а також у п`ятницю, 9 січня, в Автономній Республіці Крим очікується погіршення погодних умов.

За даними Кримського гідрометеоцентру МНС, 8 і 9 січня на території півострова очікується посилення північно-західного вітру до 15-20 м/с (у горах 25-30 м/с), сніг, ожеледиця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і своєчасній ліквідації їх можливих наслідків інформація про штормове попередження направлена головам районних і міських держадміністрацій, керівникам аварійних і комунальних служб реґіону.

«Запропоновано забезпечити готовність і своєчасне залучення техніки для підтримання в належному стані доріг, забезпечити своєчасне застосування матеріалів проти ожеледиці для посипання доріг, вулиць і тротуарів», - зазначено в повідомленні.

МНС радить жителям і гостям Криму утриматися від походів у гори та виходів у море.

Крім того, рятувальники радять водіям транспортних засобів мірою можливості утримуватися від поїздок засніженими та вкритими ожеледицею дорогами (особливо на далекі відстані та незнайомими дорогами).

У разі виникнення надзвичайної ситуації потрібно телефонувати за номером 01.