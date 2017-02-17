Більше половини читачів УНІАН готові потерпіти віялові відключення через блокаду на Донбасі – опитування

Так, згідно з результатами опитування на сайті УНІАН, 47% читачів готові у разі потреби потерпіти віялові відключення електроенергії через блокаду поставок вугілля з окупованої частини Донбасу задля припинення подібних схем.

Ще 6% готові терпіти такі відключення, якщо того вимагатиме ситуація в країні і так вирішить уряд, а 2% готові посидіти без світла задля уникнення кровопролиття.

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Водночас 21% читачів впевнені, що енергетичну блокаду потрібно якнайшвидше розігнати, і не збираються терпіти через них віялові відключення.

При цьому 16% опитаних впевнені, що Україна купує вугілля за схемою Роттердам+, а 8% відповіли, що їм вже байдуже на віялові відключення, адже з нинішніми тарифами вони вже відмовилися від електроенергії.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2017 року ветерани АТО і деякі народні депутати почали блокаду залізничних переходів, через які антрацит постачається з тимчасово неконтрольованих територій Донбасу для роботи ТЕС України. За даними уряду, всі постачання були зупинені 10 лютого 2017 року.

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При цьому за даними компанії-оператора об'єднаної енергосистеми "Укренерго", наявних запасу антрациту (842 тисячі тонн на 12 лютого) може вистачити на 40 днів. Водночас в компанії заявили, що після того, як будуть вироблені всі запаси антрациту, доведеться вдатися до відключень електроенергії для споживачів за спеціально розробленим графіком.

15 лютого Кабмін ввів режим надзвичайного стану в енергетиці через блокаду окупованої частини Донбасу.