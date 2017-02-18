У поліції підтвердили факт перестрілки у Харкові та озвучили деталі затримання учасників

Про це йдеться у повідомленні прес-служби поліції Харківської області.

Правоохоронці отримали повідомлення про конфлікт між невідомими у камуфляжі у громадському місці о 21:34. На місце події виїхали вісім нарядів патрульної служби та слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції Харкова.

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Внаслідок перестрілки одна людина отримала поранення, постраждалого доставили до лікарні. Наразі стан його здоров'я задовільний. За попередньою інформацією, стріляли з мисливської зброї.

Наразі правоохоронці продовжують огляд місця події і встановлюють усі обставини інциденту. Слідчий вніс інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю ввечері, 17 лютого, у Харкові сталася перестрілка між бійцями батальйону "Донбас" і активістами "Східного корпусу".

Внаслідок стрілянини поранення отримав водій "Східного корпусу" Ігор Пушкарьов. У нього серйозні поранення живота і грудної клітини. За однією з версій, конфлікт стався через блокаду поставок вугілля на Донбасі.