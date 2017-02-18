Представники батальйону "Донбас" заперечують свою участь у перестрілці в Харкові

Про це повідомляється на сторінці Корпуса в Facebook.

"У ЗМІ повідомляється, що" ветерани батальйону Донбас стріляли в активістів Східного корпусу" . Вказаний чоловік із позивним "Іспанець" дійсно служив у батальйоні НГУ Донбас, навесні 2016 року демобілізувався і більше ніякого відношення до Донбасу, а тим більше до блокади не має. Наскільки вдалося дізнатися, після демобілізації "Іспанець "працював в якійсь харківській фірмі", - сказано в заяві.

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Також він зазначив, що "позицію Азова по блокаді вони не розділяють, але це не привід воювати з кимось".

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ повідомили, що в Харкові відбулася перестрілка за участю бійців батальйону "Донбас" і активістами "Східного корпусу".