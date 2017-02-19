На розвиток української культури в 2017 році буде виділено понад 3 мільярди гривень - Гройсман

14:17, 19 лютого 2017
Суспільство
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У державному бюджеті України на 2017 рік на розвиток української культури передбачено понад 3 млрд грн.

За словами Гройсмана, на розвиток культури передбачено понад 3 млрд грн / Фото УНІАН

Про це йдеться у привітанні прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з Міжнародним днем рідної мови, яке опубліковане на сайті уряду.

державному бюджеті України на 2017 рік на розвиток української культури передбачено понад 3 млрд грн, зокрема, на кінематограф, іміджеві українські проекти у світі за різними напрямами, запуск українського інституту книги", - йдеться в повідомленні.

Також Гройсман зазначив, що сьогодні реалізується повноцінна протекціоністська політика щодо захисту і розвитку української мови і культури.

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"Впродовж останнього року зроблено чимало добрих справ, які сприятимуть подальшому розвитку української мови. У справі формування і захисту нашого інформаційного простору важливим є створення умов і преференцій для вироблення і поширення власного культурного продукту, зокрема українською мовою", - йдеться у привітанні прем'єра.

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Теги: #Гройсман#гроші#культура