На розвиток української культури в 2017 році буде виділено понад 3 мільярди гривень - Гройсман

Про це йдеться у привітанні прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з Міжнародним днем рідної мови, яке опубліковане на сайті уряду.

"У державному бюджеті України на 2017 рік на розвиток української культури передбачено понад 3 млрд грн, зокрема, на кінематограф, іміджеві українські проекти у світі за різними напрямами, запуск українського інституту книги", - йдеться в повідомленні.

Також Гройсман зазначив, що сьогодні реалізується повноцінна протекціоністська політика щодо захисту і розвитку української мови і культури.

Читайте такожМінкультури закликає ЮНЕСКО не допустити російсько-британських розкопок в окупованому Криму

"Впродовж останнього року зроблено чимало добрих справ, які сприятимуть подальшому розвитку української мови. У справі формування і захисту нашого інформаційного простору важливим є створення умов і преференцій для вироблення і поширення власного культурного продукту, зокрема українською мовою", - йдеться у привітанні прем'єра.