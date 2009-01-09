Міллер: рахунок йде на години

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив керівництву "Газпрому" в найкоротші терміни добитися підписання багатостороннього протоколу про створення міжнародної комісії з моніторингу транзиту газу через територію України.

Як повідомляє РІА “Новости”, про це заявив журналістам голова правління ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР.

“Президент Росії доручив "Газпрому" в найкоротші терміни добитися підписання багатостороннього протоколу про створення міжнародної комісії з моніторингу транзиту газу через територію України", - сказав О.МІЛЛЕР.

“З боку "Газпрому" і Міністерства енергетики Росії він вже підписаний, ведеться підписання його з боку партнерів "Газпрому" в Європі; необхідно підписати його з боку Європейської Комісії, НАК "Нафтогаз України" і Міністерства палива та енергетики України. Потім у найкоротші терміни спостерігачі мають бути направлені на газовимірювальні станції на вході і виході в газотранспортну систему України", - сказав керівник "Газпрому".

За його словами, як тільки вони підтвердять готовність розпочати роботу, "транзит газу територією України буде відновлений". "Завдання - провести всі необхідні дії в найкоротші терміни. Рахунок йде на години", - зазначив О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня "Газпром" опублікував протокол про створення Міжнародної експертної комісії з контролю за транзитом природного газу через Україну, в якому зазначається, що комісія повинна мати право вільного доступу до документації і об`єктів газотранспортної системи України, а також до підземних запасів газу. Цей документ вже підписаний російською стороною, проте поки що не підписаний з боку Єврокомісії, і зустрів заперечення з української сторони. Київ наполягає на участі в організації моніторингу тільки української сторони і Європейської Комісії.