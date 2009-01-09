У Мінекономіки кажуть, що газ газом, а торгувати з Росією треба

Проблеми в газових питаннях не повинні вплинути на торгово-економічні відносини України з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН сьогодні під час проведення гарячої телефонної лінії в Кабінеті Міністрів.

“На систему торгового балансу хід газових переговорів не повинен вплинути”, - сказав міністр.

Він повідомив, що на сьогоднішній день ніяких негативних моментів у торгівлі України та Росії, що виникли в результаті відсутності домовленості щодо поставок газу до України, не відзначено.

Міністр також повідомив, що в лютому очікується чергове засідання Українсько-російської міжурядової комісії з торговельно-економічної співпраці, в ході якої буде обговорено питання про поглиблення торговельно-економічних відносин між двома країнами.