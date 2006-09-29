Кримські здравниці в ”оксамитовий сезон” заповнені на 50%

Станом на сьогоднішній день працюючі здравниці Криму заповнені всього на 50,2%, що на 2% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчать оперативні дані Міністерства курортів і туризму АРК, передані УНІАН.

Згідно з оперативними даними, станом на 29 вересня працює 281 здравниця, в минулому році в цей час працювало 299 здравниць.

Пасажиропотік станом на сьогодні становив 5 млн. 583,2 тис. чол.., що на 1,7% нижче за рівень минулого року (за аналогічний період 2005 року пасажиропотік був 5 млн. 681,9 тис. чол.).

Кількість людей, які відпочили, розрахована за методикою Національної академії природоохоронного і курортного будівництва, становила 4 млн. 917,9 тис. чол., що на 1,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року (2005 рік - 4 млн. 998,3 тис. чол.).

За даними виконкомів і райдержадміністрацій курортних регіонів, організовано в здравницях відпочили 988 тис. 500 чоловік, що на 2,5% менше, ніж за такий самий період минулого року (у 2005 році - 1 млн. 014,2 тис. чол.).