Суд визнав нечинною фіксацію ставки на транзит

Сьогодні Господарський суд Києва визнав недійсними додаткові угоди від 01.01.2006 і 20.04.2007 до довгострокового контракту від 21.06.2002, укладеному на період із 2003 до 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, суд аргументував своє рішення тим, що, згідно з контрактом між сторонами, ставки транзиту повинні узгоджуватися щорічними міжурядовими протоколами, й лише після цього на рівні компаній підписується додаткова угода. В даному випадку цього зроблено не було.

Згідно з даними додатковими угодами, які суд визнав недійсними, фіксувалася ставка на транзит російського газу територією України на період 2006-2010 рр. на рівні 1,6 дол. за тис. куб. м на 100 кілометрів.

Водночас, як пояснив представник юридичного департаменту НАК "Нафтогаз України", дане рішення суду не означає, що умови транзиту, що діяли в 2006-2007 роках, будуть переглянуті, але на 2009 рік ставка транзиту повинна узгоджуватися додатковою угодою.

Нагадаємо, Мінпаливенерго оскаржило в суді дані додаткові угоди кілька днів тому.