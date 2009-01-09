Золотовалютні резерви НБУ скоротилися в грудні на $1,2 млрд.

Як повідомляє Нацбанк України, його міжнародні резерви зменшилися в грудні до 31543.29 млн. дол. США. З урахуванням того, що в листопаді ця величина становила 32742.68 млн. дол. США, скорочення за грудень дорівнює 1199.39 млн. дол. США.

Інтервенції Нацбанку на валютному ринку України становили минулого місяця 2770.9 млн. дол. США.

Нагадаємо, на кінець серпня обсяг золотовалютних резервів НБУ становив 38062.58 млн. дол. США. При цьому, в листопаді резерви збільшилися на $4,5 млрд. за рахунок першого траншу кредиту МВФ.