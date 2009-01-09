Тимошенко про газ, експертів, моніторинг і дзеркальний варіант

Україна підпише протокол про створення комісії з моніторингу транзиту газу за умови паритетного представництва в ній українських і російських експертів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні в Києві журналістам після завершення переговорів із прем`єр-міністром Чехії Міреком ТОПОЛАНЕКОМ.

«Саме в такому дзеркальному варіанті, коли обидві країни – Україна і Росія мають однакові права з доступу експертів, ми підпишемо такий протокол, якнайшвидше, й для цього є уповноважені люди – це віце-прем`єр-міністр Григорій НЕМИРЯ, міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН і голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр нагадала, що раніше українська сторона підписала протокол, запропонований Європейською комісією, про направлення європейських експертів до України для здійснення моніторингу транзиту газу.

Водночас, за її словами, російська сторона не погодилася з таким варіантом протоколу й запропонувала свій проект відповідного документа.

У свою чергу прем`єр-міністр Чехії М.ТОПОЛАНЕК зазначив, що європейські експерти здійснюватимуть моніторинг транзиту природного газу на кордоні Росії та України, а також на кордоні України та європейських країн.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня "Газпром" опублікував протокол про створення Міжнародної експертної комісії з контролю за транзитом природного газу через Україну, в якому йдеться, що комісія повинна мати право вільного доступу до документації й об`єктів газотранспортної системи (ГТС) України, а також до підземних запасів газу. Цей документ уже підписано російською стороною, проте поки не підписано з боку Єврокомісії та України.

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив керівництву "Газпрому" в найкоротші терміни добитися підписання багатостороннього протоколу щодо створення міжнародної комісії з моніторингу транзиту газу через територію України.