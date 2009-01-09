Тимошенко: заради газових контрактів Україна піде на компроміс

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про конструктивний підхід України в переговорах із Росією про постачання та транзит природного газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала сьогодні в Києві журналістам після завершення переговорів із прем`єр-міністром Чехії Міреком ТОПОЛАНЕКОМ.

«Україна буде конструктивно вести переговори з Росією, прагнутиме до компромісу, щоб найближчим часом усі контракти між Україною та Росією на постачання російського газу були підписані, й конфлікт був вичерпаний», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр нагадала, що в 2008 році на рівні прем`єр-міністрів України та Росії було підписано Меморандум, який передбачав механізм формування ціни на природний газ для України, а також транзитних ставок на транспортування газу до Європи. «Україна послідовно дотримується цього Меморандуму, й 31 грудня 2008 року Україна повністю розрахувалася за природний газ, спожитий у 2008 році», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що українська сторона наполягатиме на тому, щоб принципи, закладені в Меморандумі, стали основою при підписанні контрактів на 2009 рік.

Прем`єр-міністр України високо оцінила участь Євросоюзу та Єврокомісії у врегулюванні газового конфлікту між Україною та Росією. Водночас, за її словами, Україна та Росія повинні самостійно «пройти свій шлях щодо формування ціни на природний газ і транзитної ставки».

Довідка УНІАН. В українсько-російському міжурядовому Меморандумі про співпрацю в газовій сфері передбачається поетапне протягом 3-х років підвищення як ціни на газ, так і ставки транзиту. Меморандум був підписаний 2 жовтня 2008 р. прем`єром Росії Володимиром ПУТІНИМ і прем`єром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Українське керівництво вважає, що, керуючись домовленістю з Росією про трирічний перехід на європейську ринкову ціну, ціна газу в 2009 році в Україні повинна коливатися від 204 до приблизно 210 доларів.

Водночас 8 січня В.ПУТІН заявив, що, якщо Україна платитиме ринкову ціну за газ, то Росія в цьому випадку буде готова платити ринкову транзитну ставку. Російський прем`єр повідомив, що ринковою транзитною ставкою сьогодні є 3,4 долара, а ринковою ціною за газ є 470 дол. у першому кварталі 2009 року.