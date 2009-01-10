У грудні збільшилися депозити і фізичних, і юридичних осіб

Протягом грудня 2008 року депозити фізичних осіб збільшилися на 4,3% – до 215,6 млрд. грн. (із початку року – на 31,1%), депозити юридичних осіб – на 7,6% – до 142,3 млрд. грн. (із початку року – на 23%).

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг депозитів у грудні збільшився на 5,6% (із початку року – на 27,7%) – до 357,8 млрд. грн.

У грудні 2008 року зберігалася тенденція зростання вартості депозитів, що було відображенням роботи банків щодо створення стимулів для повернення вкладів у банківську систему. Так, середньозважена вартість депозитів у національній валюті в грудні 2008 р., порівняно з листопадом збільшилася з 12% до 13% при її незначному зменшенні в іноземній валюті – з 8,3% до 8,2%. Інтегральна ставка по депозитах зросла з 10,8% до 11,2%.