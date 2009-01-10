У Криму виявили факти незаконної торгівлі газом

У Криму співробітники податкової міліції в ході проведення оперативних заходів виявили два факти незаконної реалізації скрапленого газу на трасі Сімферополь-Алушта.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, незаконна торгівля велася в селах Піонерське і Перевальне. В обох випадках громадяни заправляли побутові газові балони людям, не маючи дозволу на даний вид діяльності.

Податківці вилучили у одного громадянина автомобіль ЗІЛ, причіп-автоцистерну з газом пропан-бутан на загальну суму 50 тис. грн., у іншого – ЗІЛ, автоцистерну і близько 3 тис. літрів газу на загальну суму 60 тис. грн.

Матеріали по кожному з фактів направлені до суду для ухвалення рішень.