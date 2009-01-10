Україна постачатиме Болгарії та Молдові газ із власних резервів

Україна постачатиме Республіці Болгарія та Республіці Молдова український природний газ із власних резервів обсягом 2,0 млн. кубічних метрів на добу, починаючи з 10 січня 2009 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це йдеться у листах Президента Віктора ЮЩЕНКА до Президента Болгарії Георгія ПИРВАНОВА та Президента Молдови Володимира ВОРОНІНА.

В.ЮЩЕНКО у листах наголошує, що таке рішення Україна прийняла, враховуючи скрутну ситуацію, що склалася внаслідок припинення Російською Федерацією поставок російського природного газу в Європу, та беручи до уваги дружні відносини між нашими народами.

Президент України пропонує всі необхідні розрахунки врегулювати після поновлення постачання російського природного газу до Європи.