Привід для оптимізму: Україна накопичила історичний максимум вугілля

Міністерство палива і енергетики України заявляє про достатнє забезпечення генеруючих підприємств паливом для стабільного проходження осінньо-зимового періоду.

Про це УНІАН заявив прес-секретар міністерства Фент ДІ.

За його словами, на складах генеруючих підприємств накопичено історичний максимум енергетичного вугілля. Зокрема, станом на 10 січня на складах ПЕС є 3,115 млн. тон вугілля, що на 66,4 відсотки або на 1,242 млн. тон перевищує показник запасів на аналогічну дату минулого року. Запаси мазуту на 10 січня становлять 62,1 тис. тон.

«Дані запаси вугілля на складах генкомпаній дають можливість говорити про те, що до кінця опалювального сезону Об`єднана енергосистема України працюватиме в стабільному режимі, а значить будуть стабільні поставки електроенергії споживачам», - підкреслив прес-секретар Мінпаливенерго.