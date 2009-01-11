Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Кіровоградську та Запорізьку області з 70-ю річницею з дня їх утворення.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

“Кіровоградщина - географічне серце України, споконвічний край гордих і працьовитих степовиків-хліборобів, край козацької слави”, - зазначив В.ЮЩЕНКО звертаючись до жителів Кіровоградської обл. і додав: “Ваша земля завжди щедро живила український національний дух. Тут засяяли таланти корифеїв театру Марка Кропивницького, Івана Карпенка-Карого, Миколи Садовського, Панаса Саксаганського, Марії Заньковецької. Кіровоградщина дала Україні державного діяча і письменника Володимира Винниченка, прозаїка Юрія Яновського, поета Євгена Маланюка, філософа Дмитра Чижевського, видатного педагога Василя Сухомлинського”.

Як підкреслив глава держави, “сьогодні область упевнено бере участь у розбудові незалежної України, робить значний внесок у зміцнення її економічного потенціалу”.

Він висловив глибоку вдячність усім жителям Кіровоградщини за натхненну, самовіддану працю, за багаті врожаї, виробництво передової техніки, за розвиток науки й освіти та плекання українських культурних традицій.

Звертаючись до жителів Запорізької області В.ЮЩЕНКО наголосив: “Ваш край посідає особливе місце в історії Українського народу. Запорізька Січ була потужним джерелом і оплотом нашої державності, формування героїчного духу нації. Звитяги козацької доби у найтяжчі часи надихали на боротьбу за честь і свободу Вітчизни мільйони українців - нащадків Дмитра Вишневецького, Северина Наливайка, Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького, Петра Дорошенка, Івана Мазепи та Петра Калнишевського”.

“Запоріжжя - це не лише військова доблесть України, а й наша трудова слава. Символами промислової могутності країни завжди будуть Дніпрогес і «Запоріжсталь», «Дніпроспецсталь» і «Мотор-Січ», найбільша в Європі Запорізька АЕС та інші флагмани національної промисловості” – зауважив Президент і підкреслив, що пишається людьми, які у важких умовах зводили і відроджували ці індустріальні гіганти. “Найглибшу повагу і вдячність висловлюю запоріжцям, які сьогодні своєю наполегливою працею підтримують і примножують славні традиції краю, роблять значний внесок в економічний, науково-освітній та культурний розвиток незалежної України”, - зазначив глава держави.

В.ЮЩЕНКО побажав жителям Кіровоградщини і Запоріжжя міцного здоров`я, щастя, благополуччя й процвітання, нових здобутків в ім`я Батьківщини.