Путін: Газпром вимушений зупинити роботу понад 100 свердловин

"Газпром" через припинення постачань газу через територію України втратив близько 800 мільйонів доларів і вимушений був зупинити роботу понад 100 свердловин, повідомив прем`єр-міністр РФ Володимир Путін.

"Газпром" зазнає тільки шкоди через те, що недопостачає продукт своїм партнерам. Ось за ці дні припинення постачань через Україну "Газпром" зазнав збитків близько 800 мільйонів доларів.

"Газпром" вимушений був зупинити роботу понад 100 свердловин, щоправда, без небезпеки технічних наслідків", - сказав Путін в інтерв`ю німецькому телеканалові АРД, яке вийде в ефір 14 січня.

Крім того, за його словами, "Газпром" зазнає й іміджевих втрат, повідомляє РІА "Новости".