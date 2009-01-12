На Тернопільщині замерз насмерть 17-річний хлопець

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, його тіло знайшли поблизу села Криве Козівського району.

З початку року це вже п’ятий випадок обмороження і другий - з летальним наслідком.

Зокрема, 1 січня було виявлено тіло жителя Скала-Подільської Борщівського району 1963 р.н., причиною смерті якого стало загальне переохолодження.

3 січня у Підволочиську районну лікарню з діагнозом “загальне переохолодження” потрапив житель села Чернилівка 1969 р.н. Як з’ясувалось, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, впав у річку з моста.

Того ж дня у Борщівську лікарню поступив житель села Пилатківці. Перебуваючи напідпитку, чоловік отримав відмороження ніг, йдеться у повідомленні.