Табачник знає як прибрати хабарі з вузів

Віце-прем‘єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК вважає, що для подолання проблеми хабарництва у вищій школі необхідно ввести систему незалежного оцінювання знань – тестування.

Як повідомили УНІАН у Службі віце-прем‘єра, про це Д.ТАБАЧНИК сказав учора під час вручення нагород кращим вчителям та викладачам України.

Знання учнів оцінює машина і вплинути на цей процес незаконними шляхами вже неможливо”, – підкреслив він.

Як нагадують у Службі віце-прем’єра, Д.ТАБАЧНИК поставив завдання перед Міністерством освіти та науки України розробити нормативно-правову базу, яка б дозволила вже з наступного року результати екзаменаційного тестування у школі автоматично визнавати як вступні іспити до вищих навчальних закладів.

Крім того, віце-прем‘єр-міністр переконаний, що необхідно вдвічі збільшити кількість тестових запитань і часу для відповіді. На думку Д.ТАБАЧНИКА, саме такий підхід допоможе синхронізувати час, що відводиться на випускні іспити в середній школі та вступні екзамени у вищій. Також, за його словами, такий підхід суттєво зменшить вагу помилки учнів та дасть їм можливість більш повно та різнобічно продемонструвати свій рівень знань в інших запитаннях.