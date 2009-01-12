Скільки коштує земля в передмісті Києва

Середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво з 1 до 12 січня ц.р. знизилася на 0,73%, або на 38 дол. – до 5 136 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

За даними компанії, за цей період вартість земельних ділянок знизилася в Києво-Святошинському районі на 0,65% (52 дол.) – до 7901 дол./сотка, Обухівському – на 0,79% (49 дол.) – до 6150 дол./сотка, Бориспільському – на 0,57% (31 дол.) – до 5436 дол./сотка, Броварському – на 0,38% (16 дол.) – до 4200 дол./сотка, Васильківському – на 1,17% (44 дол.) – до 3706 дол./сотка, Вишгородському – на 0,54% (22 дол.) – до 4078 дол./сотка, Кагарликському – на 1% (20 дол.) – до 1980 дол./сотка, Макарівському – на 1,36% (33 дол.) – до 2397 дол./сотка; Бородянському – на 2,41% (67 дол.) – до 2711 дол./сотка; Фастівському – на 1,72% (29 дол.) – до 1659 дол./сотка і Баришівському районі – на 1,88% (31 дол.) – до 1621 дол./сотка.

Обсяг пропозицій земельних ділянок від усієї сукупності виставлених на продаж об`єктів в одинадцяти районах Київської області становить: у Макарівському районі – 18%, Бориспільському – 12%, Васильківському – 11%, Києво-Святошинському – 12%, Броварському – 11%, Обухівському – 9%, Бородянському – 5%, Вишгородському – 8%, Кагарликському – 5%, Баришівському – 4%, Фастівському – 5%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво за 2008 рік знизилася на 11,78%, або на 691 дол. – до 5 173 дол. за сотку.