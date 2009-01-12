Відбудеться зібрання Львівського товариства

13 січня відбудеться зібрання ГО “Львівське Товариство", під час якого будуть обговорені діяльність організації та заходи з нагоди святкування Старого Нового року, свята Василя та Меланії. Програма передбачає популяризацію українських зимових календарно-обрядових свят (Український дім, вул.. Хрещатик, 2). Потрібна акредитація. Телефони: 529-38-39, 8-067-449-45-85.