Сексуальний маніяк виявився працівником міліції

Співробітники міліції Донецької області встановили особу маніяка, який впродовж тривалого часу гвалтував неповнолітніх. Ним виявився працівник міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник Головного управління УМВС України в Донецькій області Микола КУП’ЯНСЬКИЙ.

Він повідомив, що протягом всього минулого року правоохоронці посилено вели пошуки цього маніяка.

Так, ще в лютому 2008 року донецькою міліцією була поширена інформація, що в області зафіксовано кілька випадків здійснення насильницьких дій відносно неповнолітніх. Невідомий чоловік поряд із навчальними закладами обманом або силою усаджував дітей до автомобіля, робив ін`єкції препарату, від яких потерпілі засинали, після чого гвалтував. Було встановлено, що злочинець пересувається автомобілем чорного (темного) кольору з тонованим склом (можливі моделі – «ДЕУ-Ланос», «Шевроле», ВАЗ-21115).

Як повідомив М.КУП’ЯНСЬКИЙ, "встановлено 19 злочинів, схожих за своїм характером і за прикметами злочинця". За його словами, "багато роботи було виконано працівниками міліції, було перевірено майже 6,5 тис. власників автотранспорту, тисячі осіб, раніше засуджених, проводилася перевірка аптек, лікувальних установ, всіх, хто має відношення до лікувальних препаратів, які використовувалися при скоєнні злочинів".

"Можемо сьогодні сказати, що нами встановлено особу, яка скоїла ці злочини, - заявив М.КУП’ЯНСЬКИЙ, - Найближчим часом він буде оголошений у розшук, зараз він перебуває на нелегальному становищі".

З жалем начальник управління повідомив: "Найголовніше, що це працівник міліції. В цьому випадку ми будемо відкриті й чесні перед громадянами. Адже саме працівник міліції встановив цю особу, яка причетна до цього злочину".

"Злочинця буде оголошено в розшук, коли буде вирішене питання про передачу справи для розслідування прокуратурою", - сказав М.КУП’ЯНСЬКИЙ.