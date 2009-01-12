У Миколаєві знайдено мертвим депутата міськради
19:52, 12 січня 2009Суспільство
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Швидше за все, самогубство
Сьогодні у другій половині дня в Миколаєві в приміщенні однієї з фірм, яка діє на ринку металу, було знайдено мертвим з вогнепальним пораненням голови депутата міськради Леоніда ПОДОЛЬСЬКОГО.
Як повідомили УНІАН у миколаївській міліції, постріл було вчинено з револьверу калібру 9 мм. Зазначений депутат був причетний до діяльності фірми, в приміщенні якої був знайдений.
Як зауважив співрозмовник агентства, швидше за все, причиною було самогубство, оскільки за певними неперевіреними даними загиблий певний час страждав на тяжку хворобу.
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