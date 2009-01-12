У Миколаєві знайдено мертвим депутата міськради

Сьогодні у другій половині дня в Миколаєві в приміщенні однієї з фірм, яка діє на ринку металу, було знайдено мертвим з вогнепальним пораненням голови депутата міськради Леоніда ПОДОЛЬСЬКОГО.

Як повідомили УНІАН у миколаївській міліції, постріл було вчинено з револьверу калібру 9 мм. Зазначений депутат був причетний до діяльності фірми, в приміщенні якої був знайдений.

Як зауважив співрозмовник агентства, швидше за все, причиною було самогубство, оскільки за певними неперевіреними даними загиблий певний час страждав на тяжку хворобу.