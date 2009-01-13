До кінця зими закрито дорогу на Південний берег Криму через Ай-Петрі

У Криму вирішено до кінця зими закрити для всіх видів транспорту ділянку дороги Бахчисарай–Ялта від водоспаду Учан-су до села Соколине і в зворотному напрямі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського Управління ДАІ.

Рух закрито через можливе сходження лавини та «несприятливі дорожні умови».

Як повідомляв УНІАН, 8 січня на 51-у кілометрі траси Ялта-Бахчисарай зійшли дві снігові лавина і перекрили рух. Здійснювалися роботи з розчищенню завалів.