До кінця зими закрито дорогу на Південний берег Криму через Ай-Петрі
04:50, 13 січня 2009Суспільство
1155 0
Повідомляє Управління ДАІ
У Криму вирішено до кінця зими закрити для всіх видів транспорту ділянку дороги Бахчисарай–Ялта від водоспаду Учан-су до села Соколине і в зворотному напрямі.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського Управління ДАІ.
Рух закрито через можливе сходження лавини та «несприятливі дорожні умови».
Як повідомляв УНІАН, 8 січня на 51-у кілометрі траси Ялта-Бахчисарай зійшли дві снігові лавина і перекрили рух. Здійснювалися роботи з розчищенню завалів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter