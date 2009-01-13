Росія продовжила дію мит на імпорт цукру з України ще на 4 роки

Росія продовжила дію мит на імпорт цукру з України до 1 січня 2013 року, повідомляє газета «Ведомости».

Термін вилучення білого цукру з режиму вільної торгівлі з Україною закінчувався 1 січня 2009 р. Проте 29 грудня 2008 р. уряд підписав постанову «Про заходи державного регулювання імпорту товарів, що ввозяться на митну територію Російської Федерації з України», яка встановлює новий термін скасування безмитного ввезення українського цукру – 1 січня 2013 р.

Документ набув чинності 1 січня 2009 р. Уряд наказав Мінекономрозвитку, Мінпромторгу і Мінсільгоспу РФ «здійснювати аналіз ситуації на російському ринку цукру і в разі потреби внести до 1 листопада 2012 р. в уряд РФ пропозиції про зміну терміну скасування тарифних вилучень білого цукру з режиму вільної торгівлі з Україною». Крім того, уряд доручив Федеральній митній службі щомісяця надавати в ці відомства дані про ввезення до Росії з України ряду товарів.

Провідний експерт Інституту кон`юнктури аграрного ринку (ІКАР) Євген ІВАНОВ називає продовження дії мит на імпорт цукру з України «правильним заходом».