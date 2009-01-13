МВС України посилить охорону ГТС

Підрозділи Міністерства внутрішніх справ України в межах своєї компетенції посилять охорону вітчизняної газотранспортної системи з тим, щоб запобігти будь-яким інцидентам.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначили в ДЗГ, "на реалізацію вимог Президента буде розроблений відповідний план дій, заходів щодо посилення безпеки на ГТС", щоб не допустити несанкціонованих "врізок" в газові трубопроводи тощо.