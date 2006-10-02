На мосту Патона зіткнулися три автомобілі: одна особа загинула
09:11, 02 жовтня 2006Суспільство
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Всього за добу в ДТП загинули 27 людей
У Києві, на мосту Патона водій легкового автомобіля "ДЕУ-Ланос" не впорався з керуванням та допустив зіткнення з легковими автомобілями "ДЕУ-Сенс" і "ВАЗ-2106".
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула одна особа та четверо особи постраждало, яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до Центральної міської лікарні.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
Всього за добу на території країни зареєстровано 145 дорожньо-транспортних пригод, загинуло 27 осіб та 172 - травмовано.
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