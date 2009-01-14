Курс долара в обмінниках Києва 14.01

Сьогодні курс продажу долара в комерційних банках столиці трохи знизився, купівлі – трохи підвищився і становить у середньому 8,50/8,95 грн.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційних сайтах комерційних банків, на сьогодні встановлено такі курси гривні до долара та євро:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,60/8,90 грн., євро – 11,05/11,90 грн.;

«Укргазбанк»: долар США – 8,00/9,00 грн., євро – 11,30/12,00 грн.;

«OTP Банк»: долар США – 8,70/8,95 грн., євро – 11,50/11,95 грн.;

«Хрещатик» (головний офіс): долар США – 8,25/8,85 грн., євро – 10,50/12,20 грн.;

«Родовід банк»: долар США – 8,50/9,10 грн., євро – 11,20/12,50 грн.;

«Ощадбанк»: долар США – 8,60/8,90 грн., євро – 11,40/12,00 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 8,50/8,95 грн., євро – 11,35/12,25 грн.

Офіційний курс гривні до долара сьогодні не змінився і становить 7,70 грн./дол. США. Євро подешевшало на 10 копійок – до 10,211740 грн.