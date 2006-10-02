Міліція затримала депутата ВР Криму - лідера злочинного угруповання ”Сейлем”

29 вересня співробітниками міліції в Криму затримано одного з депутатів кримського парламенту від Партії регіонів, який підозрюється в організації вбивства двох місцевих бізнесменів.

Про це УНІАН повідомили поінформовані джерела в МВС України.

За інформацією співрозмовників агентства, згідно з оперативними даними, цей депутат є одним із лідерів організованого злочинного угруповання під назвою «Сейлем».

Крім того, джерела зазначили, що сьогодні у присутності затриманого Печерський районний суд Києва має обрати йому міру запобіжного заходу.