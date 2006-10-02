Міліція затримала депутата ВР Криму - лідера злочинного угруповання ”Сейлем”
10:11, 02 жовтня 2006Суспільство
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Народний обранець підозрюється у вбивствах
29 вересня співробітниками міліції в Криму затримано одного з депутатів кримського парламенту від Партії регіонів, який підозрюється в організації вбивства двох місцевих бізнесменів.
Про це УНІАН повідомили поінформовані джерела в МВС України.
За інформацією співрозмовників агентства, згідно з оперативними даними, цей депутат є одним із лідерів організованого злочинного угруповання під назвою «Сейлем».
Крім того, джерела зазначили, що сьогодні у присутності затриманого Печерський районний суд Києва має обрати йому міру запобіжного заходу.
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