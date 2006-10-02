”Погуляли” на весіллі: у лікарню потрапило 34 із 50 гостей

На Миколаївщині у лікарні після отруєння на весіллі залишаються 34 особи, 20 з них встановлено діагноз “сальмонельоз”.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, станом на 7.00 2 жовтня в інфекційному відділенні Кривоозерської Центральної районної лікарні на лікуванні залишаються 34 особи (з них 5 дітей) з смт.Криве Озеро, що були присутні 25 вересня на весіллі у приміщенні кафе "Іскра" (всього було запрошено 50 осіб).

29 вересня після отримання результатів лабораторного дослідження 20 госпіталізованим встановлено діагноз – “сальмонельоз”. Перебіг захворювання госпіталізованих - середнього та легкого ступенів тяжкості. Попередня причина захворювання - споживання неякісних продуктів харчування.

Фахівцями районної та обласної СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів. За фактом події проводиться розслідування.

Ситуація знаходиться під контролем Управління МНС України у Миколаївській області.