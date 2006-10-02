Київрада виставляє на аукціон 11 земельних ділянок (адреси)

На пленарному засіданні сесії депутати Київської міської ради дали згоду на продаж на аукціоні 11 земельних ділянок під забудову.

Згідно з документами рішення, очікувана вартість, в разі продажу вказаних земельних ділянок на торгах, може становити близько 40 млн. грн.

Відповідно до прийнятого рішення, на аукціон винесено: 0,35 га на вул. 40-річчя Жовтня, 105-а; 0,08 га на вул. Лятошинського, 12-а; 0,65 га на вул. Академіка Заболотного,102-а; 0,87 га на просп. Петра Григоренка, 41-а; 0,06 га на вул. Ревуцького, 1; 0,13 га на перетині вул. Здолбунівської та Ревуцького; 0,37 га на перетині вул. Милославської та Миколи Закревського; 0,3 га на вул. Машинобудівній, 25-а; 0,17 га на вул. Котовського, 23; 0,12 га на вул. Дегтярівській, 49-г та 0,2 га на вул. Дмитрівській,26.

У свою чергу, Головне управління земельних ресурсів має організувати підготовку проектів землеустрою земельних ділянок, звітів про їх експертну грошову оцінку та можливих видів їх цільового призначення. На це управління також покладено заходи щодо організації та проведення аукціону.