Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано

У діапазоні 37,3-45,1 долар за барель

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 14 січня на провідних нафтових біржах змінилися різноспрямовано. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали: - у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 45,08 (+0,25) дол./бар.; - у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 37,28 (-0,50) дол./бар.

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