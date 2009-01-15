Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано
01:52, 15 січня 2009Суспільство
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У діапазоні 37,3-45,1 долар за барель
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 14 січня на провідних нафтових біржах змінилися різноспрямовано.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 45,08 (+0,25) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 37,28 (-0,50) дол./бар.
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