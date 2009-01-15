Київенерго подала два судових позови до КМДА

АК "Київенерго" подала два судових позови до Київської міської державної адміністрації щодо відшкодування за надані житлово-експлуатаційним організаціям столиці Києва послуги теплозабезпечення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Київенерго», позовні заяви на загальну суму 305,3 млн. грн. подані до Господарського суду Києва. Сума боргу утворилася з 2000 року за рахунок різниці між затвердженими тарифами на теплову енергію та фактичною її собівартістю для житлових організацій та інших споживачів.

Згідно з першим позовом, "Київенерго" вимагає стягнути 223,2 млн. грн. боргу за 2000-2004 роки, за другим - 82 млн. грн. за 2005 рік.

Загальний борг КМДА перед АК "Київенерго" становить 976 519 608,22 грн. без ПДВ, у тому числі 516 млн. грн. заборгованості, яка виникла в 2008 році.

Компанія має намір подати також інші позови по стягненню повного обсягу заборгованості КМДА перед АК "Київенерго".

"З 14 листопада минулого року на рахунки АК "Київенерго" не надійшло жодної копійки від КМДА з компенсації різниці у тарифах за тепло. Ми постійно спонукали місцеву владу вжити невідкладних заходів, пропонували різноманітні варіанти сплати боргу, зверталися з офіційними листами, вели довготривалі перемови, висували претензію. У відповідь отримували лише обіцянки. Тому звернення до суду на КМДА є логічним. Якщо немає бажаючих приймати рішення про зміну тарифу до економічно обґрунтованого або нести відповідальність за суттєвий борг КМДА за тепло, сподіваюсь, суд спонукає місцеву владу виконувати свої обов’язки", - заявив голова правління АК "Київенерго" Едуард СОКОЛОВСЬКИЙ.

З огляду на те, що Київською міськдержадміністрацією встановлено тарифи на теплову енергію для ”Київенерго” нижче економічно обґрунтованого рівня, компанія має законні підстави вимагати компенсації різниці в тарифах на теплову енергію, йдеться у повідомленні.

Відповідно до статті 20 Закону України “Про теплопостачання” тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. У разі, якщо тимчасово тариф на теплову енергію встановлено нижче її собівартості з урахуванням граничного рівня рентабельності, то орган, яким встановлено цей тариф, повинен передбачити механізми компенсації цієї різниці у порядку, встановленому законодавством.

"Позовна заява до суду – результат бездіяльності КМДА по виконанню законних вимог по компенсації різниці у тарифах. Законодавством така поведінка розцінюється як надання матеріальної шкоди юридичній особі, що ми і доведемо в суді", - додав Е.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як ідеться у повідомленні, «Київенерго» неодноразово зазначала, що технічно у змозі забезпечити своїх споживачів теплом згідно з нормами і погодними умовами, але несплата компенсації КМДА за тарифи на тепло, які є нижче їх собівартості, утворила багатомільйонний борг компанії в розрахунках за газ. Таким чином, споживачі «Київенерго» – ЖЕО та інші житлові організації, які надають тепло киянам, не отримують достатній рівень теплоносія. Зокрема, температура у багатьох київських учбових закладах знизилася до неприпустимого рівня.

У грудні АК "Київенерго" висунула офіційну претензію КМДА щодо сплати компенсації різниці в тарифах на теплову енергію у розмірі 976 519 608,22 грн. без ПДВ. Компанія попередила, що в разі несплати боргу буде вимушена звернутися до суду для захисту своїх законних прав та інтересів. До позовної заяви компанія надала документи, які обґрунтовують суму боргу, а саме: розрахунок обсягу заборгованості минулих років з різниці в тарифах на теплову енергію, копії розрахунків фактичної собівартості теплової енергії АК "Київенерго" для житлових організацій, копії довідок про корисний відпуск теплової енергії тощо.