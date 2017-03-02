Ярош і глава Дніпропетровської ОДА Резніченко разом приймають громадян

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Прийом громадян у Межовій на Дніпропетровщині ... Дитячі садки, сільські школи, водогони, скраплений газ, об'єднані територіальні громади, матеріальна допомога, несправедливість влади, виділення земельних ділянок, дороги, і ... очікування дива. Вже майже два роки нам вдається, разом з главою Дніпровської ОДА Валентином Резніченком, вирішувати ті проблеми, які є у мене в окрузі, і в області в цілому. Статистика говорить сама за себе...А плоди вже видно неозброєним оком: хто горлопанить, а хтось паше в ім'я держави», - зазначив він.

За словами Яроша, Валентин Резніченко, навіть не займаючи державних посад, завжди допомагав добровольчому руху і ВСУ.

У свою чергу політолог Олексій Голобуцький відреагував на пост Дмитра Яроша, а також опублікував низку даних по ситуації на Дніпропетровщині.

«Побачив пост Яроша. Чесно - здивувався і зацікавився. З огляду на його відвідуваність засідань ВР, думав, він і на округ теж забив. А виявилося - мало того що активно цікавиться проблемами, так ще й вирішувати їх встигає. А по голові Дніпропетровської ОДА взагалі якісь нереальні цифри. Резніченко 2 роки працює - здав 2 публічних річних звіти. І щотижневі теж дає. Полагодив і побудував на 1 мільярд гривень 156 доріг. Садки, школи ремонтуються і будуються, в села воду провели, безкоштовні проїзні для сімей бійців - поштучно, без шахраїв у навантаження, лікарні відремонтовані, обладнані і модернізовані (в Дніпро везуть більшість поранених з фронту), реабілітація та курси для демобілізованих. Відкритий реєстр вільних земель для АТОшників, квартири, ділянки. Перехід на тверде паливо 100 котелень, поставки зрідженого газу, 2 поля сонячних батарей (український і французький інвестори) ... І майже півмільйона адміністративних онлайн-послуг за 2016 рік. І райони, і села у них закуповують товари та послуги через ПроЗорро. Як не про Україну почитав. Де зрада, де руїна, де загроза "ДніпрНР" (всього 200 км до Донецька, і в 2014 році загроза була реальною)?», - написав політолог.