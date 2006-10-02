Посол США: вступ України до НАТО не означає розміщення тут військових баз

12:36, 02 жовтня 2006
Суспільство
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Вільям Тейлор про плани Альянсу

Вступ України до НАТО не призведе до розміщення на українській території військових баз Альянсу.

Як повідомляє Радіо Свобода, про це заявив Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР.

За його словами, Північноатлантичний альянс не має таких планів.

Також В.ТЕЙЛОР зазначив, що Україна вирішуватиме самостійно питання участі українських миротворців у військовій операції в Іраку в разі вступу нашої держави до НАТО.

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