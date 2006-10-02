Посол США: вступ України до НАТО не означає розміщення тут військових баз

Вступ України до НАТО не призведе до розміщення на українській території військових баз Альянсу.

Як повідомляє Радіо Свобода, про це заявив Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР.

За його словами, Північноатлантичний альянс не має таких планів.

Також В.ТЕЙЛОР зазначив, що Україна вирішуватиме самостійно питання участі українських миротворців у військовій операції в Іраку в разі вступу нашої держави до НАТО.