Посол США: вступ України до НАТО не означає розміщення тут військових баз
12:36, 02 жовтня 2006Суспільство
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Вільям Тейлор про плани Альянсу
Вступ України до НАТО не призведе до розміщення на українській території військових баз Альянсу.
Як повідомляє Радіо Свобода, про це заявив Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР.
За його словами, Північноатлантичний альянс не має таких планів.
Також В.ТЕЙЛОР зазначив, що Україна вирішуватиме самостійно питання участі українських миротворців у військовій операції в Іраку в разі вступу нашої держави до НАТО.
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