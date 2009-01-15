Україна відновила постачання газу до Молдови

Україна відновила "в мінімальних обсягах" постачання газу до Молдови по основному газопроводу через тиждень після його припинення, повідомив уряд Молдови, передає «Рейтер».

У середу прем`єр-міністр Молдови Зінаїда ГРЕЧАНАЯ разом зі своїми колегами з Болгарії та Словаччини провели в Москві переговори про відновлення газопостачання своїх країн.

"О 17.00 (у середу – УНІАН) українська сторона відновила постачання газу в Одеську область, що дозволяє забезпечувати в мінімальних обсягах райони Штефан Воде, Кеушень і Придністровський регіон", – повідомила прес-служба уряду Молдови.

Внаслідок газової кризи три теплоелектроцентралі в Кишиневі й Бєльцах було переведено на мазут, а також була припинена подача гарячої води до будинків. Найбільша в регіоні Молдавська ГРЕС у Придністров`ї також перейшла на вугілля й мазут. У Придністров`ї, включаючи її центр Тирасполь, подачу газу було припинено повністю, температура в будинках опустилася нижче 10 градусів.

Постачання газу до Молдови з боку України з газопроводу, що йде на Балкани, було припинено 7 січня. В результаті без газу залишився весь Придністровський регіон і південь Молдови. На північ і в центральну частину, включаючи Кишинів, газ надходив лише побутовим споживачам по невеликому газопроводу з боку Чернівецької області України.