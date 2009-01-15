Україна відновила постачання газу до Молдови
"У мінімальних обсягах"
Україна відновила "в мінімальних обсягах" постачання газу до Молдови по основному газопроводу через тиждень після його припинення, повідомив уряд Молдови, передає «Рейтер».
У середу прем`єр-міністр Молдови Зінаїда ГРЕЧАНАЯ разом зі своїми колегами з Болгарії та Словаччини провели в Москві переговори про відновлення газопостачання своїх країн.
"О 17.00 (у середу – УНІАН) українська сторона відновила постачання газу в Одеську область, що дозволяє забезпечувати в мінімальних обсягах райони Штефан Воде, Кеушень і Придністровський регіон", – повідомила прес-служба уряду Молдови.
Внаслідок газової кризи три теплоелектроцентралі в Кишиневі й Бєльцах було переведено на мазут, а також була припинена подача гарячої води до будинків. Найбільша в регіоні Молдавська ГРЕС у Придністров`ї також перейшла на вугілля й мазут. У Придністров`ї, включаючи її центр Тирасполь, подачу газу було припинено повністю, температура в будинках опустилася нижче 10 градусів.
Постачання газу до Молдови з боку України з газопроводу, що йде на Балкани, було припинено 7 січня. В результаті без газу залишився весь Придністровський регіон і південь Молдови. На північ і в центральну частину, включаючи Кишинів, газ надходив лише побутовим споживачам по невеликому газопроводу з боку Чернівецької області України.