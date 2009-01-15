Українці вже морально готові опалюватися самотужки (опитування)
Дані інституту Горшеніна
Українці готуються перейти на електроприлади та встановити автономне опалювання. Про це свідчать результати всеукраїнського телефонного дослідження «Ставлення українців до газового конфлікту з Росією», проведеного Інститутом Горшеніна.
Згідно з результатами опитування, переданими УНІАН, лише 17,3% українців твердо переконані, що не лишаться без газу та опалення через «газовий конфлікт» України та Росії, тоді як відносна більшість опитаних (28,4%) у разі припинення постачання газу мають намір перейти на електроприлади, а 14,3% українців встановлять автономне опалення. І лише 14,6% респондентів візьмуть участь в акціях протесту. Таким чином, зазначають експерти інституту, українці вважають, що головною альтернативою газу є електрика та автономне опалення.
Телефонне дослідження «Ставлення українців до газового конфлікту з Росією» проводилось Інститутом Горшеніна з 12 по 14 січня 2009 року. Опитування проводилось у всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Всього, відповідно до випадкової вибірки, було опитано 1000 респондентів у віці 18 і більше років. Квотами у вибірці були: вік і стать. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 3,2%.