Міністр пропонує передавати збиткові шахти у власність їх керівників

Міністерство вугільної промисловості України пропонує передбачити в законопроекті про приватизацію вуглевидобувних підприємств можливість передачі державних збиткових шахт у приватну власність їх керівників.

Про це в інтерв`ю тижневику «Галицькі контракти» заявив міністр вугільної промисловості Сергій ТУЛУБ.

За його словами, передача збиткового вуглевидобувного підприємства в приватну власність можлива шляхом підписання відповідного контракту з керівником, в якому має передбачатися досягнення певних показників. Передачу об`єкту передбачається здійснювати на умовах безпроцентного кредиту при поетапному скороченні обсягів державної дотації. При цьому керівнику надається свобода вибору ринків збуту продукції, а також формування ціни на вугілля.

С.ТУЛУБ зазначив, що однією з умов такої передачі має стати збереження кількості робочих місць при моживості накладення штрафних санкцій у разі їх зменшення.

Відповідаючи на запитання про ризик перетворення передачі збиткових шахт у легалізовану роздачу підприємств «потрібним людям», міністр зазначив: «Шахту може взяти не тільки директор, але й головний інженер, і простий шахтар. Так ми створимо професійних власників. Але всього цього поки в законі немає».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство вугільної промисловості планувало до кінця вересня подати на розгляд Кабінету Міністрів України допрацьований законопроект про приватизацію вугільних шахт.