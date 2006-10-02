Карпачова написала заяву про звільнення з посади омбудсмена

Народні депутати Едуард ПРУТНІК та Олексій КОСТУСЄВ подали заяви про складення депутатських повноважень.

Про це повідомив голова Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Олександр ЄФРЕМОВ в інтерв’ю УНІАН.

В той же час він повідомив, що на сьогодні в профільному комітеті парламенту розглядається заява народного депутата України Ніни КАРПАЧОВОЇ про звільнення її з посади уповноваженого ВР з прав людини.

Він зазначив, що до того часу поки не буде висновку профільного комітету, регламентний комітет не може приймати рішення по Н.КАРПАЧОВІЙ.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Верховна Рада України призначила народного депутата Е.ПРУТНІКА (фракція Партії регіонів) головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України. О.КОСТУСЄВ очолює Антимонопольний комітет України з 2001 року. Обраний до ВР за списком Партії регіонів, з 2005 року - член президії політради Партії регіонів. Уповноважений ВР з прав людини Н.КАРПАЧОВА обрана до парламенту за списком Партії регіонів.