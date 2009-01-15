Жителі Одеси вимагають об'єктивного розслідування резонансного вбивства

Близько 150 жителів Одеси пікетували сьогодні будівлю Генеральної прокуратури України в Києві, вимагаючи «довести до логічного завершення розслідування кримінальної справи за фактом здійснення вбивства, в якому як обвинувачений фігурує голова Одеської облорганізації НСНУ бізнесмен Олексій КОЗАЧЕНКО».

Як повідомив кореспонденту УНІАН лідер громадської організації «Вільна Одеса», що ініціювала цю акцію, Марк СОКОЛОВ учасники пікету передали до Генпрокуратури звернення з вимогою «посилити контроль за ходом розслідування кримінальної справи за фактом вбивства, скоєного колишнім народним депутатом України, а нині головою Одеської обласної організації НСНУ Олексієм КОЗАЧЕНКОМ».

У документі, зокрема, зазначається, що О.КОЗАЧЕНКО не притягувався до відповідальності за те, що «в 2004 році пострілом з незареєстрованого пістолета марки «ТТ» він позбавив життя 25-річного жителя села Кучургани Роздільнянського району Одеської області Олексія Жеребка. 15 квітня 2008 року, враховуючи численні скарги матері убитого Тетяни ЖЕРЕБКО, а також протести і вимоги обуреної громадськості, Генпрокуратура України відмінила постанову про припинення кримінальної справи стосовно О.КОЗАЧЕНКА і повернула її на повторне розслідування в прокуратуру Одеської області».

З метою дотримання об`єктивності і безсторонності слідства прокурор Одеської області Василь ПРИСЯЖНЮК направив цю справу для розслідування в прокуратуру Миколаївської області. «Перебуваючи у постійному спілкуванні з матір`ю убитого Тетяною ЖЕРЕБКО, - підкреслюють автори документа, - ми одержали інформацію про те, що розслідування було дійсно відновлене. Була проведена ексгумація тіла загиблого, проведені опитування свідків у справі і необхідні експертизи. Слідство проводилося об`єктивно і професійно. Хоча, за інформацією адвоката потерпілої сторони Олега ШЕВКУНА, результати комплексної експертизи поки не одержані».

Матеріали резонансної кримінальної справи на вимогу заступника генерального прокурора Миколи ГОЛОМШІ були витребувані в Генпрокуратуру, зазначили учасники пікетування. «Як показує історія розслідування даної справи, після кожного подібного відправлення матеріалів справи до Києва, зі справою відбуваються абсолютно нез`ясовні речі, що суперечать букві закону», тому учасники акції пояснили, що звернулися до голови наглядового відомства із закликом «посилити нагляд за розслідуванням даної справи і відвернути всі спроби можливих корупційних дій підлеглих».

Громадська організація «Вільна Одеса» висловила сподівання, що «цього разу такого не станеться», оскільки генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО публічно пообіцяв, що «за результатами розслідування даної справи співробітниками прокуратури буде винесена об`єктивна постанова».

Побувавши сьогодні в Генеральній прокуратурі, мати убитого Т.ЖЕРЕБКО повідомила учасникам пікетування і журналістам: «Мені пообіцяли, що розслідування даної кримінальної справи продовжать в Миколаївській області. А в Генпрокуратурі хід розслідування візьмуть під особистий контроль».