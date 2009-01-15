Тимошенко: з російським газом чи без - хімпром працюватиме

Скорочення постачання природного газу в хімічну галузь було узгоджено з підприємствами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час наради в Кабінеті міністрів із керівниками обласних державних адміністрацій з питань протидії фінансовій кризі.

“У зв`язку з тим, що ці підприємства переважно працювали на склад і тим, що нічні температури були до мінус 28, була домовленість, щоб забезпечити в першу чергу населення, вони візьмуть певну паузу”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр підкреслила, що постачання природного газу хімічним підприємствам у необхідному обсязі буде відновлено протягом 3-4 днів.

“Вже через 3-4 дні ми зможемо повністю відновити постачання газу для хімічних підприємств, незалежно від того, чи буде відновлено постачання газу з Російської Федерації чи ні”, - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО 9 січня після завершення в Києві переговорів із прем`єр-міністром Чехії Міреком ТОПОЛАНЕКОМ заявила, що НАК «Нафтогаз України» скоротив подачу природного газу для підприємств хімічної галузі. «Скорочення подачі газу хімічним підприємствам здійснюватиметься впродовж 3-4 днів, а потім планується відновити подачу газу в промисловий сектор», - пояснила керівник уряду України.