Васадзе припиняє випуск автомобілів ”Таврія”

З 1 січня 2007 року Запорізький автомобілебудівний завод припиняє випуск автомобілів "Таврія", повідомив головний конструктор "ЗАЗ" Сергій Вяткін.

Тим часом, планується, що ще якийсь час будуть випускатися автомобілі "Славута".

З відходом "Таврії" українським автолюбителям, очевидно, прийдеться перейти на машини на клас вищі: здобувати відносно недорогі "Деу Сенси" з мелитопольскими двигунами або "Ланоси" різних модифікацій.

При цьому, керівництво ЗАТ закликає автолюбителів не побоюватися з приводу дефіциту на запчастини "Таврії": сервісні центри, які обслуговують ці авто будуть працювати в колишньому режимі.

Кореспондент