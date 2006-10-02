СБУ за рік піймала 12 іноземних шпигунів

У 2006 році Служба безпеки України припинила шпигунську діяльність 12 іноземців

Як передали УНІАН в прес-центрі СБУ, про це сьогодні повідомив голова СБУ Ігор ДРІЖЧАНИЙ Президенту України Віктору ЮЩЕНКО.

Крім того, 56 громадян зарубіжних країн видворено за межі держави. За державну зраду засуджено 2-х українських громадян.

Також, викрито та попереджено 25 фактів порушень законодавства, що регулює порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, з цих питань порушено 11 кримінальних справ.

Припинено 28 спроб продажу баз даних державних установ та організацій, які містять конфіденційну інформацію, що належить державі.

У 88 випадках попереджено та припинено діяльність з ознаками тероризму.

Порушено 847 кримінальних справ про службові злочини, у тому числі 140 – за ознаками хабарництва (85 осіб затримано “на гарячому” при отриманні ними хабарів).

Виявлено 10 фактів незаконного прослуховування, яке здійснювалось в органах державної влади та комерційних структурах.

Ліквідовано 113 каналів контрабанди наркотиків, припинено 55 злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, 61 – з незаконною міграцією.

Вилучено предметів контрабанди на загальну суму, що перевищує 74 млн. грн.

Понад 50 млн. грн. отримав державний бюджет за вироками судів у кримінальних справах, розслідуваних органами СБУ.

І.ДРІЖЧАНИЙ також поінформував, що суттєво покращилась взаємодія СБУ з іноземними партнерами, про що свідчать результативність спільних операцій.

За словами керівника відомства покращується міжвідомча координація.

Повідомляється, що за матеріалами СБУ іншими правоохоронними органами порушено близько 3 тис. кримінальних справ, контролюючими структурами спільно із органами Служби безпеки попереджено втрату державою фінансово-матеріальних цінностей загальною вартістю понад 1,5 млрд. грн.