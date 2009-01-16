Нафтогаз відповів Газпрому: транзит як і раніше неможливий

ВАТ "Газпром" знову подало заявку на адресу НАК "Нафтогаз України" на здійснення транзиту природного газу через газовимірювальну станцію (ГВС) "Суджа" в напрямку ГВС "Орловка" і ГВС "Ужгород" у тих самих обсягах, що й 15 січня.

Про це УНІАН повідомив начальник Управління з питань зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

«Ситуація не змінилася. «Газпром» подав таку саму заявку, як учора, – на 99,2 мільйона кубометрів», – сказав він. З цього обсягу 13,9 млн. куб. м призначені споживачам Молдови, 63,1 млн. куб. м через ГВС "Орловка" – споживачам балканських країн і 22,2 млн. куб. м через ГВС "Ужгород" – споживачам Словаччини.

Також, В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ додав, що транзит як і раніше неможливий, оскільки немає технічної угоди.

Нагадаємо, 13, 14 і 15 січня "Газпром" також подавав заявки на відновлення транзиту через ГВС "Суджа" на ГВС "Орловка". "Нафтогаз" попросив "Газпром" почати постачання газу не через ГВС "Суджа", а через ГВС "Валуйки" і "Пісарєвка", але "Газпром" відмовив у цьому проханні.