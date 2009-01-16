Україна значно збільшила власний видобуток газу - Дубина

В Україні станом на 16 січня було вжито всіх заходів для збільшення власного видобутку газу – наразі щодоби в країні видобувається 61,9 млн. кубометрів блакитного палива.

Про це повідомив Президенту Віктору ЮЩЕНКУ голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА сьогодні на зустрічі, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Керівник «Нафтогазу» особливо відзначив, що фактично йдеться про те, що з початку місяця власний видобуток значно збільшився і становить замість запланованих 586 млн. кубометрів 860 млн. кубів.

Інформуючи главу держави про ситуацію, що склалася з газозабезпеченням України на поточний момент, О.ДУБИНА запевнив В.ЮЩЕНКА, що на сьогодні проблем із забезпеченням населення та підприємств газом в Україні немає – загалом країна споживає 253 млн. кубометрів газу на добу.