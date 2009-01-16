У Газпромі стверджують, що 4-у добу тримають газовий кран відкритим

НАК Нафтогаз України відмовився реалізувати свою власну (зроблену вчора – ред.) пропозицію щодо транзиту російського газу до Європи. Про це заявили в управлінні інформації ВАТ «Газпром».

«Привід той самий – відсутність технічної угоди про умови передачі-приймання газу на прикордонних ГВС в 2009 році», - стверджується в заяві газового монополіста. В той же час Газпром відзначає, що «відсутність технічної угоди не є перешкодою для відновлення транзиту газу до Європи за наявності доброї волі з боку України».

Також в Газпромі висловили обурення тим, що «російських спостерігачів не допустили в раніше узгоджені точки моніторингу – на підземні сховища газу в Україні і Об`єднане диспетчерське управління НАК «Нафтогаз України». У зв`язку з цим Газпром звинувачує Київ у «грубому порушенні» діючого транзитного контракту і «Правил моніторингу газу...», підписаних 12 січня в Брюсселі Європейською комісією, Росією і Україною.

У Газпромі нагадали, що вчора одержали від Об`єднаного диспетчерського управління НАК «Нафтогаз України» (ОДУ) пропозицію направити через ГВС «Суджа» транзитом територією України до Європи 99,2 млн. куб. м газу на добу. Добовий розподіл об`ємів газу на виході з ГТС України був запропонований українською стороною наступний: ГВС «Орловка» – 28 млн. куб. м, ГВС «Ужгород» – 57,3 млн. куб. м, споживачам Молдавії – 13,9 млн. куб. м.

«Газпром» погоджував з ОДУ цю пропозицію, направивши сьогодні о 2 годині відповідну заявку на транзит російського газу до Європи через територію України.

Проте сьогодні «Нафтогаз України» дав негативну відповідь на власну пропозицію, відправлену декількома годинами раніше, стверджують в Газпромі.

ВАТ «Газпром» ще раз закликає НАК «Нафтогаз України» припинити шукати виправдання власному небажанню відновити транзит до Європи і, нарешті, відкрити запірну арматуру на своїй території і прийняти російський газ у ГТС України для його транзиту європейським споживачам, йдеться в заяві компанії.

Одночасно в Газпромі стверджують, що «з російського боку на вході в ГТС України через ГВС «Суджа» крани відкриті четверту добу, тиск робочий, що дозволяє у будь-який момент забезпечити постачання газу для споживачів у Європі».