Суд не обрав запобіжного заходу депутату, лідеру злочинного угрупування «Сейлем»

Сьогодні Печерський районний суд Києва не виніс рішення про обрання запобіжного заходу депутату Верховної Ради Криму Олександру МЕЛЬНИКУ, затриманого правоохоронцями 29 вересня в автономії за підозрою в організації ряду тяжких злочинів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні О.МЕЛЬНИКА під охороною співробітників МВС після обіду було доставлено до Печерського районного суду м. Києва, який знаходиться на вул. Гайцана. Планувалося, що розгляд «справи Мельника» розглядатиме суддя Володимир КАРАБАНЬ, однак судове засідання не відбулось, незважаючи на те, що сьогодні о 24.00 збіг термін утримання О.МЕЛЬНИКА під вартою протягом трьох діб.

Водночас, як повідомило УНІАН поінформоване джерело в правоохоронних органах, скоріше за все, О.МЕЛЬНИКУ продовжать термін утримання під вартою до винесення судового рішення про його подальшу долю.

Як повідомляв УНІАН, за даними інформованих джерел в МВС України, 29 вересня співробітниками міліції в Криму затримано депутата кримського парламенту від "Блоку "За Януковича!" О.МЕЛЬНИКА, який підозрюється в організації вбивства двох місцевих бізнесменів.

Згідно з інформацією співрозмовників агентства, за оперативними даними, цей депутат є одним з лідерів організованого злочинного угрупування під назвою «Сейлем».