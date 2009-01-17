Бакай пророкує ціну на газ для України у 450 доларів

Ціна на російський газ для України не буде значно відрізнятися від запропонованих «Газпромом» 450 доларів за тисячу кубометрів.

Про це заявив в інтерв`ю «Дзеркалу тижня» колишній керівник НАК «Нафтогаз Україні» Ігор БАКАЙ.

«Я вважаю, що ціна на газ для України триматиметься на рівні 450 дол. Ніхто від цієї ціни не відступить», - сказав він.

За його словами, в збільшенні ціни на газ для України зацікавлені і в Європі, оскільки дорогий газ зменшить конкурентоспроможність продукції української промисловості.

«Йдеться про недобросовісну конкуренцію: українські підприємства одержують газ за пільговою ціною, а європейські - за комерційною, тому європейська продукція менш конкурентоспроможна, ніж українська. Наприклад, хімія, металургія тощо», - пояснив І.БАКАЙ.